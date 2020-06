Napoli: Il discorso di Ringhio Gattuso alla squadra

In questa delicata settimana di approccio alla ripartenza agonistica, Mister Gattuso, con il suo Vice Mister Riccio, sta calibrando le proposte atletiche e tecnico-tattiche. Si sta prestando molta attenzione ai carichi di lavoro, per evitare affaticamenti muscolari ai calciatori. In particolare, si sta sottolineando un fondamentale principio strategico di gara, probabilmente ereditato dal grande Mister Marcello Lippi: si comincia in un modo. Si continua in un altro. E si finisce con un altro ancora. Nei 90′, tante gare in una sola. Cambieranno, come spesso accade, le esigenze tecnico-tattiche. Subentrerà la stanchezza. Senza trascurare le variabili temperatura ed umidità del periodo. Potrebbero, quindi, essere decisivi i cambi. I calciatori subentranti. Che dovranno sentirsi dei titolari aggiunti, a gara in corso. “Non preoccupatevi di chi giocherà titolare, perché sarà altrettanto importante chi entrerà dopo“. Il mister Gattuso, con il Vice Riccio ed il gruppo di lavoro tecnico, vuole mantenere alta la motivazione di tutti i suoi ragazzi…

Fonte: Il Mattino