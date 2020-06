Il Napoli è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. In attesa di ritornare in campo per la Coppa Italia e poi in campionato, la squadra di Gennaro Gattuso dà uno sguardo anche al futuro. Secondo quanto riporta Radio Valencia, il club partenopeo avrebbe già parlato con il Valencia per Ferran Torres, attaccante in scadenza di contratto a giugno 2021. Sul giocatore però ci sarebbero anche le attenzioni del Bayer Leverkusen. Fonte: TuttoMercatoWeb.com