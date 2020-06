Napoli, Giuntoli segue Karbownik ma non è una priorità

Il Ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, segue il terzino Michal Karbownik del Legia Varsavia. Dalle ultime voci di mercato, il polacco classe 2001 sembra essere vicino agli azzurri, contatti avviati con gli agenti, ma potrebbe essere solo una trattativa da concludere più avanti, senza essere prioritaria. Come riferito a Sky, Giuntoli pensa prima ai rinnovi, alle situazioni contrattuali di Mario Rui e Ghoulam per poi investire sui terzini. Poi sarà il momento di pensare alle eventuali cessioni, e solo dopo di ciò si passerà agli inserimenti. Il campionato sta per riprendere ed il campo dirà ancor di più in merito ai calciatori in rosa, al termine della stagione Gattuso deciderà con la società il futuro degli esterni.