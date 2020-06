Il San Paolo ha perso una stella! Parla l’agronomo Castelli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Castelli, agronomo Lega Serie A: “Non ho trovato il San Paolo nelle sue solite 5 stelle, ma ne ha 4. In questo momento l’ho trovato adatto a quella che sarà la partita di sabato, ma bisognerà lavorarci ancora soprattutto in vista della tenuta del manto per Luglio. Nessun problema per Napoli-Inter. La soluzione è stata cambiare il tipo di erba e manutenzione. In Curva A, un pochino di ombra c’è a prescindere, ma non è un fattore così limitante. Non ha lo splendore di sempre, ma il San Paolo, così come tutti gli stadi d’Italia non sono stati usati per tutto il mese di Maggio. Ci dobbiamo abituare a capire qual è il metodo manutentivo da applicare in questi mesi, al più presto, per garantire la piacevolezza delle immagini che saranno proiettate. Arrivando da mesi di lockdown, la stagione primaverile ha fatto sì che l’erba avesse una crescita naturale. Oggi i campi al centro-sud devono scontare favorevolmente il fatto che questo tipo di erba, in estate soffre molto bene. Il Napoli può solo migliorare. Rifinitura al San Paolo venerdì? Andrebbe chiesto al Napoli se hanno la necessità. Dal punto di vista dell’ammissibilità, rispetto alla tenuta del campo, non vedo problemi. Certamente è un giorno dove sul campo si fanno tutta una serie di attività, fatico a pensare che ci sia spazio anche per un intervento di rifinitura, ma non spetta a me giudicarlo”.