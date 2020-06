Gattuso e la squadra insieme lunedì sera: è la cena delle promesse

Un momento tragico per una serie di giorni inevitabilmente dolorosi e difficili. Non potrebbe essere altrimenti per Rino Gattuso. La squadra gli si è stretta intorno e lunedì c’è stata una cena. Stando a quanto riportato da Repubblica, durante la serata ci sarebbe stato uno “scambio di promesse”.

“Tutta la squadra ha provato a tirargli un po’ su il morale nel corso della cena di lunedì sera, in un ristorante del casertano. Insigne e compagni hanno promesso di dare il massimo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in programma sabato notte ( alle 21, orario adesso ufficiale) al San Paolo. Gattuso da parte sua ha invece ribadito che continuerà nel suo lavoro di paziente mediazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che non a caso è atteso, proprio oggi, nella sede sociale di Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri”.