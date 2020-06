Gattuso, altri tre anni per ringhiare

Il futuro di Gattuso sarà sicuramente ancora del Napoli per un’altra stagione. Oggi in teoria il club azzurro potrebbe esercitare la clausola per dire addio al suo mister, ma non verrà esercitata, anzi si vorrà prolungare. Nell’ultimo week-end le parti si sono sentite, da una parte AdL e dall’altra l’agente del tecnico di Coregliano Calabro Jorge Mendes per gettare le basi per il rinnovo fino al 2023. A Marzo i primi contatti prima della pandemia, la trattativa non sarà semplice. Come sempre tra clausole, richieste economiche e non solo, perciò non c’è da attendere la firma a breve. La sensazione è che la volontà sarà determinante e mister Gattuso è pronto a ringhiare per i prossimi tre anni.

Fonte: Il Mattino