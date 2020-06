EUROAVVERSARIO NAPOLI – Barcellona, multa per Nelson Semedo?

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il terzino del Barcellona Nelson Semedo, nello scorso lunedì, ha partecipato ad una serata, in gruppo, per la festa di un amico. Avrebbe quindi violato i protocolli sanitari vigenti per la Liga, in vista della ripresa del massimo campionato spagnolo. Pertanto, sembra che sia passibile di una sanzione da parte del club catalano. In merito, però, dovrà pronunciarsi prima un’apposita commissione della Liga. Risulta molto probabile che il caso sarà risolto con una multa interna, da parte del Barcellona.

Fonte: Il Mattino