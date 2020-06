De Laurentiis oggi a Castel Volturno, diversi argomenti in ballo

La giornata di oggi a Castel Volturno, potrebbe essere interessante, non solo per preparare la sfida contro l’Inter di sabato sera al San Paolo, ma anche il probabile arrivo al Centro Sportivo di De Laurentiis. Il presidente dovesse realmente incontrare la squadra, dovrebbe toccare diversi argomenti in questione. Dalla questione stipendi congelati, ai vari rinnovi, già pronti dove mancano solo gli annunci, quelli di Mertens e Zielinski, fino alle questioni Callejon e Gattuso. Per lo spagnolo l’ultima possibilità per rinnovare, oppure dirsi addio a fine stagione, mentre per il mister nessun problema sul prolungamento. Dopo sei mesi AdL incontra la squadra, per dirsi tutto e riconfermare il clima di grande serenità, dopo la cena di lunedì sera, il modo migliore per approcciare alla sfida contro l’Inter di Coppa Italia.

Fabio Mandarini CdS