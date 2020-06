De Laurentiis ha incontrato Gattuso e la squadra: Ecco i temi trattati

È arrivato poco prima di mezzogiorno Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro che era atteso a Castel Volturno per la prima volta dopo lo stop obbligato dal coronavirus. Un’ora di faccia a faccia con la squadra in una settimana impegnativa. Quella che vedrà il ritorno in campo in una partita complicata contro l’Inter per la semifinale di Coppa Italia già decisiva.

Al centro delle discussioni c’è la questione stipendi ancora ferma allo stop di marzo: bisognerà prendere una decisione che sia condivisa da tutti, staff tecnico compreso, così come sulla questione multe venuta fuori dopo l’ammutinamento dello scorso dicembre. Il gruppo di calciatori ha lasciato il centro tecnico intorno alle 13, non l’hanno fatto invece il presidente e Gennaro Gattuso, che getteranno le basi del nuovo accordo dell’allenatore col club azzurro e analizzeranno la situazione a poche ore dal ritorno in campo. Fonte: Il Mattino