Chiariello:“ADL ha capito che bisogna vincere sia nel palazzo sia in campo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “De Laurentiis è arrivato, mi auguro che essendo in città non parta la famosa intervista che rompe tutto. È stato finora un De Laurentiis 2.0, zitto muto a lavorare, facendo cose egrege. Questo De Laurentiis politico che ha preso piede in lega, mi sembra maturo: finalmente ha capito che bisogna vincere prima nel palazzo e poi sul campo“.