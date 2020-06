Champions: ipotesi porte aperte per la finalissima. Aumentano le sedi candidate

La Uefa sta lavorando per disputare la finale di Champions League a porte aperte, seppur con un accesso limitato dei tifosi. Ipotesi che riserva la presenza dei tifosi in uno stadio non completamente pieno. Sede da decidere il prossimo 17 giugno: Lisbona in vantaggio, ma ci sono anche Francoforte e Madrid., Al momento, l’ipotesi più accreditata – ma attenzione, non definitiva – riguarda Lisbona, in Portogallo. La Uefa sta valutando molto seriamente anche il dossier Germania, con particolare attenzione a Francoforte. Candidatura per la quale si è sbilanciato Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht. Nelle ultime ore si è autocandidata Madrid, dove si è svolta l’ultima finale, vinta dal Liverpool al Wanda Metropolitano. Fonte: Sky Sport 24