C’è una promessa di De Laurentiis a Lorenzo Insigne sugli stipendi

La Coppa Italia è il clou della stagione azzurra: altro che coppetta da snobbare, per il mondo del calcio ha un valore simbolico perché è il primo trofeo post Covid che viene assegnato in Europa, ma a Gattuso non importa certo questo record: vuole il trofeo e lo vogliono anche i suoi azzurri. Che sono rimasti qui, per tre mesi e mezzo, senza muoversi, per rispettare il volere del proprio tecnico e di De Laurentiis. Oggi il numero uno azzurro, farà molto probabilmente la sua attesa apparizione a Castel Volturno per incontrare Gattuso e la squadra: lo ha promesso ad Insigne che la riunione per discutere degli stipendi non dovrebbe avvenire più al telefono. Dopo i discorsi dei primi di maggio, il presidente non ha più affrontato la questione dei tagli legati al lockdown. Tornerà a farlo nel faccia a faccia di oggi, il primo dopo quasi 6 mesi. Fonte: Il Mattino