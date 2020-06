Campionati – Le regole della Serie B – I segnali del calcio femminile

Le regole per la Serie B saranno le stesse della A, mentre sono stati definiti i criteri per le promozioni e le retrocessioni in C: possono già festeggiare Vicenza, Monza e Reggina, mentre retrocedono direttamente in D Gozzano, Rimini e Rieti. Per le altre formazioni ci sarà da soffrire nella post season (potete leggere la formula in un servizio nelle prossime pagine). Stop definitivo per la A femminile: le calciatrici e le società hanno fatto capire che non volevano riprendere, neppure con un concentramento che la Figc si era detta disposta a organizzare (a sue spese) per disputare playoff e playout. Si va verso la non assegnazione dello scudetto alla Juventus. Fonte: CdS