As – La finale di Champions si disputerà a Lisbona

La Final Eight di Champions League al vaglio della Uefa quasi certamente si giocherà a Lisbona. Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, nonostante la candidatura di Madrid, la parte finale del torneo si giocherà nella casa di Cristiano Ronaldo: Lisbona. AS rivela poi i piani su cui si sta lavorando a Nyon in vista dell’esecutivo di mercoledì prossimo. La Champions dovrebbe dunque ripartire l’8 agosto facendo disputare il ritorno degli ottavi ancora in sospeso (Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real e Bayern-Chelsea), poi tutti a Lisbona per quarti, semifinale e finale in gara secca e ultimo atto il 23 agosto al Da Luz, con l’Alvalade distante appena un paio di chilometri come alternativa.

La Redazione