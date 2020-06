Alfredo Pedullà: “Francesco Modesto in pole per la panchina del Napoli Primavera”

In attesa di conoscere il destino della categoria Primavera, compreso la questione retrocessioni o allargamento dei gironi, arriva una news di mercato inerenti la squadra del Napoli Under 19. Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà in pole per la panchina degli azzurrini sarebbe Francesco Modesto, dove avrebbe voglia di ripartire con una nuova esperienza e rilanciare la compagine partenopea dopo una stagione non brillante. E’ una situazione da seguire e da monitorare.

Fonte: alfredopedullà.com