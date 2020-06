Vigorito trionfa sui prestigiatori: La Serie A è a un passo

Vigorito trionfa sui prestigiatori

La città esulta per le decisioni del CF e prepara la festa per la A.

Aveva detto di voler scoprire se c’era il trucco nella discutibile proposta della Lega di Serie A. Oreste Vigorito ieri pomeriggio, proprio nel giorno dell’anniversario della prima promozione in serie A (8 giugno 2017), ha accolto con gioia le notizie provenienti dal Consiglio Federale della Figc, che rimettono in una botte di ferro il suo Benevento. La Serie A si conquista sul campo, ma se malauguratamente non dovesse esserci la possibilità di concludere il campionato, ora si può dire con certezza che tutto quello che la squadra giallorossa ha fatto nella prima parte della stagione non sarà stato invano. Gravina ha detto che “ha vinto il calcio” e questa volta anche a Benevento hanno potuto issare la bandiera della vittoria. In un attimo hanno ripreso forza i 22 punti di vantaggio sulla terza della graduatoria, una sorta di gigantesca ipoteca sulla vittoria del campionato.

SCONFITTI I PRESTIGIATORI

Il patron della società giallorossa aveva risposto con puntiglio alla proposta della Lega di A di azzerare le retrocessioni dalla massima serie e di fatto vietare che dalla B vi fossero promozioni nel caso di nuova interruzione del campionato: «Non ci siamo iscritti ad un sistema di prestigiatori in cui appaiono e scompaiono all’improvviso ipotesi e tesi». Parole forti che hanno scosso gli animi di chi non ha mai voluto speculare sulla disgrazia del Covid. In Figc i voti a sostegno della proposta della A sono rimasti solo tre. Contro 18. La vittoria è stata schiacciante, il mondo del calcio si è schierato dalla parte del merito sportivo. Quello a cui si è sempre ispirato il Benevento del presidente Vigorito.



CONTO ALLA ROVESCIA

Mai come in questo momento il countdown può ripartire: c’è solo da scegliere la giornata per i festeggiamenti. La tifoseria organizzata ha invitato a non invadere le strade di macchine e clacson, ma di addobbare quanto più sia possibile i balconi delle case per colorare di giallorosso tutta la città. Inzaghi e i suoi si sono fatti scorrere addosso il pathos di questi due giorni, intensificando il lavoro all’Antistadio Imbriani in vista della ripresa del campionato. Il tecnico ha insistito coi i suoi perché centrino quanti più record sia possibile, ma gli ha anche chiesto di chiudere subito i conti con la matematica. Tra i tifosi c’è già chi scommette sulla data della promozione: per tutti, i primi giorni di luglio, potranno essere quelli della festa, magari in concomitanza con quella della Madonna delle Grazie, la patrona della città. Fonte: CdS