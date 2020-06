UFFICIALE – Alessandro Spugna neo allenatore dell’Empoli Ladies

Il calcio femminile ieri ha chiuso ufficialmente la stagione agonistica, ma il mercato invece comincia a muoversi. Allenatori compresi, con l’Empoli Ladies che comunica il nome del sostituto di Alessandro Pistolesi.

“Alessandro Spugna è il nuovo allenatore dell’Empoli Ladies; benvenuto mister!”

Il nuovo tecnico azzurro è nato a Chieri il 22 novembre 1973 e si è laureato all’Istituto superiore di educazione fisica.

Terminata la carriera da calciatore, ha iniziato ad allenare nel settore giovanile del Torino nel 2002, partendo dall’attività di base. È rimasto in granata per 12 anni, guidando gran parte delle formazioni vivaio granata fino a diventare collaboratore tecnico di Antonino Asta in Primavera. Nel 2014 il passaggio alla Juventus, dove allena prima l’Under 13, poi l’Under 14, oltre che svolgere il ruolo di vice allenatore a fianco di Simone Barone nell’Under 16. Nel 2018 il passaggio al femminile, quando viene chiamato alla guida della Primavera bianconera: conquista per due volte il Torneo di Viareggio, raggiunge una semifinale scudetto e quest’anno, prima dell’interruzione, guidava il girone con 46 punti, frutto di 15 vittorie e 1 pareggio.

Fonte: Empoli Ladies facebook