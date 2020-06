Il mercato del Napoli spesso e volentieri è fatto di acquisti in prospettiva per far crescere nel tempo i giocatori e il club azzurro ha puntato forte sul classe 2000 Szoboszlai. L’esterno d’attacco ungherese del Salisburgo è tra i maggiori talento del calcio europeo e tra le due società ci sono stati i primi contatti per il calciatore. Nelle prossime settimane si capirà se dai sondaggi si passa all’affondo decisivo. Tra i due club i rapporti sono ottimi.

Fonte: gianlucadimarzio.com