SKY – Due ballottaggi per Conte in vista del match contro il Napoli

L’Inter oggi ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile al Centro Sportivo Suning in vista del return-match di Coppa Italia contro il Napoli. La difesa probabilmente sarà quasi rivoluzionata visto le non perfette condizioni di De Vrij e Bastoni. Favoriti nel caso D’Ambrosio e Ranocchia al fianco di Skriniar. A centrocampo Sensi in ballottaggio con Eriksen, mentre a destra Moses in leggero vantaggio su Candreva, a sinistra invece l’esperto Young. In avanti invece la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Fonte: Sky Sport 24