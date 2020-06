Serie A – La gestione dei positivi: Scatta la Zona Rossa

Quarantena: scatta la zona rossa

Un eventuale positivo farebbe partire l’isolamento per 14 giorni, mettendo subito a rischio il calendario così faticosamente concepito.

Da oggi in poi ogni giocatore positivo minerà lo svolgimento di partite di campionato. Siamo entrati nella “red zone”, le due settimane che precedono la prima giornata completa di A, la ventisettesima, spalmata su 3 giorni: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24. Da oggi in poi ci saranno conseguenze sul calendario stilato in via Rosellini sotto forma di rinvio di incontri, ma anche sulla vita dei calciatori (costretti tutti in ritiro per 2 settimane e dunque impossibilitati a raggiungere gli stadi). Quanti match saranno rinviati dipende da quando eventualmente il Covid+ salterà fuori. E non è detto che ad agosto ci sia poi il tempo per recuperare tutte le gare non andate in scena, anche se l’Uefa vuole dare una mano regalando qualche “finestra”. Il calcio italiano, dunque, deve sperare che vada tutto bene o, se preferite, che i… furbetti del tampone non entrino in azione. Ne va della conclusione del torneo e della credibilità del nostro movimento. Dentro e fuori dai confini nazionali. Fonte: CdS