Ritorna in campo Koulibaly, 100 milioni di motivi per riscattarsi

Il calcio e il mercato spesso si intrecciano come argomenti e temi in un’istante e certamente quelli di Koulibaly sono due destini che potrebbero avere un unico scopo il riscatto. Una stagione che inizia certamente male con la sfortunata autorete contro la Juventus, poi bene contro il Liverpool dove ferma il suo connazionale Manè al San Paolo. Poi troppi bassi nelle prestazioni, come contro il Bologna, Parma, dove si fa male e infine il Lecce che torna dall’infortunio e commette una serie di errori. Ora c’è l’Inter di Lukaku dove ci vorrà una prova maiuscola per portare la squadra in finale e sullo sfondo i 100 milioni e le tante pretendenti. Le motivazioni tecniche ed economiche non mancheranno da qui alla fine per scrivere per K2 un finale degno della sua fama e per i colori azzurri.

Fabio Mandarini CdS