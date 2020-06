Per il rinnovo Insigne è stato molto chiaro con il suo nuovo agente

Non avendo alcuna fretta, allora, Insigne e il suo entourage sono in contatto con il Napoli ma senza schiacciare troppo sull’acceleratore. Giuntoli è consapevole di avere dall’altra parte un interlocutore ben disposto ad ascoltare, ma allo stesso tempo senza fretta di chiudere accordi in tempi brevi. Di questo Napoli Insigne è il simbolo e se dovesse continuare con lo stesso rendimento del periodo pre-covid, il suo valore non potrà che lievitare ancora. Ecco perché l’idea di iniziare a parlare di futuro oggi sarebbe prematuro. Quelle attuali, infatti, sono le classiche chiacchiere preliminari, ideali per gettare le basi – che pure già ora sembrano solide – per il futuro. Già da metà della prossima stagione, infatti, il discorso potrà entrare maggiormente nel vivo, provando a trovare un accordo definitivo già prima dell’estate 2021, quando poi Lorenzo dovrà avere la mente sgombra da pensieri contrattuali e dovrà concentrarsi solo ed unicamente sull’Europeo con l’Italia che è slittato di un anno a causa del Coronavirus. Per ora Insigne è sereno, pensa alla ripresa del campionato, alla Coppa Italia e ai prossimi gol da realizzare con la maglia del Napoli. In tal senso è stato chiaro anche con il suo nuovo agente durante la cena di due giorni fa in un ristorante di Posillipo.

Fonte: Il Mattino