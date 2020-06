Obiettivo Napoli – Il Gremio “fissa” il prezzo di Everton

La priorità di casa Napoli, al momento, è quella dei rinnovi. Ma ovvio che ci si stia guardando intorno e non è nuovo l’interesse azzurro per Everton. Il vicepresidente del club, come si legge su TMW, avrebbe affermato che non ci sarebbero novità dall’ Italia. “Nessuna nuova chiamata, non abbiamo avuto novità dall’Italia per lui”, ha detto Duda Kroeff. Tuttavia il calciatore è monitorato costantemente. “Everton è velocissimo, ha gol e assist nel sangue, un talento puro. Forse potremmo venderlo per 30 milioni di euro”.