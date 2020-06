Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Giuntoli avrebbe preferito acquistare Azmoun prima di chiudere per Petagna. Il giocatore iraniano è un vero e proprio pallino per il dirigente azzurro. Ma non avendo slot liberi per acquistare un extracomunitario a gennaio, ha virato sulla punta della SPAL. Fonte: TuttoMercatoWeb.com