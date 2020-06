Napoli: Per sostituire Callejon occhi su Ferran Torres

Ferran Torres Garcia, attaccante esterno del Valencia, sembra essere un prospetto di livello internazionale. Ad inizio stagione L’Uefa lo aveva indicato fra i 50 giovani calciatori europei più promettenti. Eppure ha il contratto in scadenza nel 2021. Forse anche per questo motivo è balzato in cima alla lista dei candidati alla “successione” nel ruolo del grande Josè Maria Callejon. Dalla Spagna rimbalzano voci di difficoltà nel rinnovo del contratto, tra il club di appartenenza, il Valencia, ed il suo entourage. Pertanto, il Napoli ha effettuato i primi sondaggi. E sembra che le proposte ventilate siano competitive per concorrere all’acquisizione della giovane, ventenne, promessa.

Fonte: Il Mattino