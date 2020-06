Messi sul ritorno Champions: “Giocando come all’andata, non vinciamo”

Sembra passato tantissimo tempo dalla gara di andata al San Paolo, dove, nonostante l’evidente disparità tra le due compagini in campo, il Barcellona di Leo Messi non apparve affatto irresistibile. La stessa Pulce, ricordando la partita degli ottavi Champions tra il Napoli ed il Barca, fa riferimento alle difficoltà incontrate dalla sua squadra. Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni a la Nacion ed ha parlato anche del ritorno di Coppa:“Napoli? Guai se non miglioriamo, giocando come all’andata, non si vince”. Le due squadre ripartiranno dall’1-1 di Fuorigrotta, per cui a decidere il tutto sarà il Camp Nou.