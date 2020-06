Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “Dopo la serie A puntiamo allo scudetto”

Ieri il Consiglio Federale ha decretato la promozione in A del Napoli femminile del presidente Lello Carlino e già si pensa in grande per il futuro. Il patron delle azzurre ne ha parlato a Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia la rete”. “L’ufficialità della Lega non ci è arrivata però anche con l’algoritmo saremmo primi, anche per via di partite vinte e differenza reti. Ci hanno detto di aspettare 2-3 giorni perché c’è un po’ di maretta per il secondo posto: Lazio seconda, il San Marino è terzo ma ha una partita in meno. Fino a quando non ufficializzeranno i criteri dell’algoritmo non avremo certezza. Lo diamo per fatto, ma da buon napoletano scaramantico aspetto l’ufficialità. Serie A? L’ho già detto in tempi non sospetti, voglio vincere lo Scudetto. Nel calcio femminile i soldi non fanno la differenza: con passione, attaccamento alla maglia e un grande settore giovanile possiamo dare grande soddisfazione alla città. Noi ci alleneremo a Pozzuoli e giocheremo ai Caduti di Brema, finalmente ritorniamo a Napoli. Stadio Collana? C’è tanta incertezza su quando verrà omologato. Ci terremo tutti. Il professionismo per le ragazze? Va bene, le ragazze se lo meritano. Va sempre ricordato però che molte, tra cui noi, sono società piccole, che non hanno dietro il calcio maschile. Rapporto con la SSC Napoli? Tutt’al più, sarebbe bello che De Laurentiis acquistasse un titolo in A per fare un bel Derby. Non ci siamo riusciti nel maschile, magari ci riusciamo nel femminile. Una calciatrice nelle mie grazie? Voglio bene a tutte loro, hanno dato tutto. Molte hanno mercato, domani abbiamo riunioni con allenatore e DS, per ora però è tutto ufficioso. Appena arriverà l’ufficialità annunceremo i primi colpi. Io vorrei mantenere l’organico intatto ma aspettiamo. Non vogliamo fare la Serie A da spettatori. Vogliamo essere competitivi. Dedico la vittoria a un socio scomparso, ci teneva tanto al progetto Napoli. Lui come altri hanno creduto nel progetto Carlino e sono stati ripagati con la Serie A. Le ragazze vogliono essere viste, avremo ingresso libero anche in Serie A perché vogliamo avere il tifo della città di Napoli. In una zona popolare come San Giovanni possiamo aspettarci un tifo molto caldo che per noi può fare la differenza”.

La Redazione