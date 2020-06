Il segreto del nuovo Insigne porta un solo nome: Rino Gattuso

Un anno fa, di questi tempi, la vita di Lorenzo Insigne sembrava completamente diversa.Un rapporto mai decollato con Carlo Ancelotti. Oggi, che alla guida del Napoli c’è Gennaro Gattuso, la situazione di Insigne è diametralmente opposta.Fin dai primi allenamenti insieme, il napoletano ha trovato in Ringhio l’uomo giusto con il quale trovare l’intesa. Gattuso gli ha consegnato le chiavi dell’attacco e lui ha ringraziato per la fiducia con prestazioni in crescendo continuo. Ma non è tutto, perché dopo la rottura con Mino Raiola, Insigne ha deciso di affidarsi a Vincenzo Pisacane, agente napoletano che da tempo intrattiene ottimi rapporti con il club azzurro. Fonte: Il Mattino