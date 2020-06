Il napoletano Esposito rompe con l’Inter e l’agente per l’offerta rinnovo ritenuta bassa

Svolta nella trattativa per il rinnovo tra il napoletano Sebastiano Esposito e l’Inter. Il giovane attaccante nerazzurro nella giornata dioggi ha deciso di lasciare il suo agente storico Augusto Carpeggiani, dopo delle divergenze avute per il rinnovo con l’Inter. L’agente aveva trovato un intesa con Ausilio e Marotta per un ingaggio di 800 mila euro netti a stagine per 5 anni piu premi, ma il gioiellino dell’Inter chiedeva 1/1,5 milioni a stagione. Esposito dovrebbe affidare quindi la sua procura a Federico Pastorello anche grazie alla sponda di Romelu Lukaku che l’ha caldeggiato al baby-talento. Dopo un incontro di qualche settimana fa, Pastorello l’ha spuntata su altri agenti. Il rinnovo con l’Inter rimane in stand-by in attesa di una nuova trattativa che potrebbe cambiare le carte in tavola.