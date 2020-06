Il Cies Football Observary dà la sua valutazione di Fabian Ruiz

Domenica a Sky Sport 24 in una lunga intervista fatta al d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli si sono toccati diversi temi, tra i quali anche quello di Fabian Ruiz. Al momento lo spagnolo è considerato incedibile, anzi nei prossimi mesi si parlerà di rinnovo con il suo entourage. Secondo il Cies Football Observary l’ex del Betis Siviglia è al quinto posto per valutazione economica, in tutto 81 milioni. In cima alla lista c’è Mbappe del Psg, 259,2 milioni, mentre nella graduatoria ci sono tra gli altri Koulibaly, richiestissimo anche quest’estate e Zielinski, ad un passo dal rinnovo.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport