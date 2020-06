[Grafico formazione] Napoli – Politano in leggero vantaggio su Callejon

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di sabato contro l’Inter per il return-match di Coppa Italia. All’andata decise la splendida rete a giro di Fabian Ruiz che andò a finire sotto l’incrocio dei pali. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso potrà contare su quasi tutta la rosa ad eccezione di Manolas, ancora problemi al ginocchio, ma sta recuperando dalla botta subita. Per il resto un paio di dubbi con Ospina in vantaggio su Meret in porta, per l’esterno di difesa a sinistra Mario Rui rispetto a Ghoulam. A centrocampo tutto confermato con Zielinski e Fabian Ruiz sugli esterni e Demme al centro. In avanti il vero ballottaggio della gara con l’ex di turno Politano in leggero vantaggio su Callejon, per il resto Mertens e Insigne a completare il reparto offensivo.

Antonio Giordano Corriere dello Sport