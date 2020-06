[Grafico formazione] Inter – Godin e Vecino sempre più vicini al forfait

Oggi l’Inter riprenderà gli allenamenti al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, in vista della sfida di sabato sera al San Paolo contro il Napoli per il return-match di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno ribaltare la gara d’andata, con la rete subita da Fabian Ruiz, ma ci saranno probabilmente due assenze contro i ragazzi di Gattuso. Godin in difesa e Vecino a centrocampo, non ancora recuperati. Anche De Vrij e Bastoni non sono al 100% però dovrebbero esserci al fianco di Skriniar. Per il resto un solo ballottaggio Barella o Sensi a centrocampo, con Brozovic, Candreva e Young ai lati. In avanti Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

Pietro Guadagno Corriere dello Sport