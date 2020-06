Gattuso non lascia ma anzi raddoppia con il Napoli

L’8 Giugno c’era una seconda clausola nel contratto di Gattuso, che il Napoli avrebbe potuto esercitare tranquillamente, ma ovviamente non è nei piani del club azzurro. Anzi l’intenzione, oltre che proseguire fino al 2021, ma con ogni probabilità di prolungare la permanenza. Nei prossimi giorni è previsto l’incontro tra le parti per il rinnovo fino al 2022 con opzione per il 2023. Gattuso non lascia, ma anzi raddoppia.

Antonio Giordano Corriere dello Sport