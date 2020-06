Gallo: “Sabato non ero presente, avevo già sentore di qualcosa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lino Gallo, TuttoCasertana: “Sabato? Non ero presente, avevo sentore di qualcosa. Prima dello stop del campionato ho fatto denunce perché accadevano cose strane. Ho sentito l’intervista del presidente D’Agostino, mi fa rabbrividire pensare che dica che non sia una cosa gravissima. Sono mesi che io ed altri colleghi abbiamo paura per le parole del presidente in ogni conferenza. La tifoseria della Casertana è eccezionale, poche persone creano problemi, non sono mai state individuate. L’anno scorso il presidente della Casertana pensava di lasciare la società perché un familiare fu colpito da una pietra. Una cosa che mi ha lasciato pensare è: come sono entrate quelle persone? Al di là della moglie, dov’erano le persone legate alla società?“.