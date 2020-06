Faggiano: “I giocatori del Napoli? Dipendesse da me li prenderei tutti”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “I rapporti con i giocatori di proprietà del Napoli? Dipendesse da me li prenderei tutti, se ce li danno, li prendo, se ce li pagano pure è ancora meglio. Luperto? E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto, tra l’altro piace anche al nostro allenatore e alla società, ma il Napoli non ce l’ha mai voluto dare. E’ un ottimo professionista, un bravo ragazzo, ma ha un solo problema: è leccese. Lozano? Beh, le sue qualità sono indiscutibili, parliamo di un top player. Per quanto riguarda Luperto, ripeto, mai dire mai, vedremo come andrà a finire. Di sicuro posso dire che a noi piace, eccome. Cristiano Giuntoli? L’ho sentito mezz’ora fa, ci sentiamo spesso, ma io, ripeto, sento sempre tutti. Vediamo cosa accadrà. Tra poco ripartirà il campionato, fin quando non lo vedo, non ci credo. Io sono sempre agitato, cerchiamo di portare a termine questa stagione, che dovrà concludersi a fine agosto”.