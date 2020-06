E’ festa – Torre del Greco si riprende la C dopo 19 anni!

Insidie, fallimenti, difficoltà. Un percorso durato 19 anni, poi Torre del Greco, è scesa in piazza per festeggiare la serie C. La città colorata di bianco e rosso attendeva la notizia ufficiale da parte del consiglio federale, la scaramanzia ha lasciato spazio alla gioia. Protagonisti del ritorno in C due torresi: il presidente Antonio Colantonio e l’allenatore Franco Fabiano. Il primo aveva pronosticato la Lega Pro in tre anni: «Ho mantenuto la promessa. Mi sarebbe piaciuto festeggiare sul campo. Ora programmeremo con dovere anche la prossima stagione». Che parte dalla riconferma di Fabiano. «La piazza merita queste soddisfazioni – sentenzia il tecnico – e il lavoro della dirigenza merita il sostegno dei tifosi. Il momento decisivo? La vittoria ad Ostia, quando siamo andati in testa». Una vetta poi mai più abbandonata.

