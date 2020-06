Chiariello: “Il Napoli ha messo le mani su un ragazzo, costa sui 10 milioni”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Quando sostenevo che il Napoli stesse lavorando sottotraccia, non mi sbagliavo. De Laurentiis ha perso il dono della voce, ma opera molto bene, facendo un grande lavoro in Lega. Il Napoli ha messo le mani su un ragazzo, Michal Karbownik che ha l’attenzione di vari club Europei. So che è quasi fatta, speriamo possa concretizzarsi: il Napoli ha bisogno di rifondarsi con nuovi talenti. Oggi qualsiasi giocatore che si mette in mostra, non costa più 10 milioni, il più scafesso lo paghi 25 milioni, c’è un solo modo per andare a prendere i veri talenti. Anticipare tutti, anche facendo storcere il naso. Se Pierpaolo Marino avesse preso all’epoca Lewandowski, ci saremmo chiesti chi fosse. Bisogna avere coraggio. Giuntoli sta lavorando sodo e duro per portare al Napoli giocatori che potranno garantire a questa società traguardi altissimi”.