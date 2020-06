Si chiude, più o meno, Carlo Ancelotti, interrogato sulla sua esperienza alla guida del club partenopeo. «Ci vorrebbe molto tempo per spiegare l’esperienza sulla panchina del Napoli». Il tecnico sembra non voler tornare sull’ argomento in una sua intervista ai microfoni di Radio Radio. Ha praticamente tagliato corto sul suo recente passato: «Meglio che lasciamo stare, anche perché adesso ho una riunione con gli altri allenatori e dobbiamo stabilire i protocolli per la ripresa».

IlMattino.it