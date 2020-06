Arek Milik? Servono 40 milioni. “Ufficializzato” Mertens

Mister Gattuso sta chiedendo al gruppo di concentrarsi sulla Coppa Italia. Mettendo da parte le questioni relative a stipendi, rinnovi, trasferimenti. Sarà comunque difficile, per Insigne e compagni, non ricevere chiarezza dal club sulle mensilità arretrate. A tal proposito, infatti, si attendono l’incontro con De Laurentis, in Castel Volturno. Il DS Giuntoli, a Sky Sport, ha però già anticipato la linea aziendale: “Chi non ha voglia di restare, andrà via“. Su Milik, poi, “per restare serve la giusta testa“, concetto estendibile anche al resto del gruppo. Per Mertens, Giuntoli si è sbilanciato, dando per concluso l’accordo: biennale da 4,5 milioni fino al 2022, più opzione per una terza stagione. E, paradossalmente, questa intesa sembrerebbe allontanare Arek Milik. Che vorrebbe essere ancora più protagonista. Eventualmente, anche altrove. E le proposte, in Europa, non mancano. Sembra ce ne sia anche una di Paratici, DS Juventus, che offre Rugani o Romero (sembra che piaccia a Gattuso) nel potenziale affare. Ma il Napoli punta alla liquidità e vuole 40 milioni. Senza scambi, con eventuale conguaglio. Giuntoli: “c’è la volontà di trovare un accordo con Milik, per il rinnovo. Se non volesse rimanere, andrà sicuramente sul mercato e noi cercheremo un attaccante di livello“. Il DS azzurro, pertanto, non smentisce i contatti per le prime punte Azmoun, Jovic, Osimhen (sembra che piaccia molto a Gattuso) e per gli esterni Everton e Boga. E lascia trapelare che il gradimento del mister risulterà decisivo. “Stiamo lavorando con Gattuso per costruire una squadra che possa tornare subito competitiva, anche per lo scudetto. C’è la forte volontà di andar avanti con lui ancora per molto tempo”. Anche su Zielinski, si è a buon punto con il rinnovo. Mentre per Callejon: “stiamo aspettando; qualsiasi cosa sceglierà Josè non ci saranno problemi, da qui a fine stagione“. Sollecita attenzione, infine, anche Ospina, che, ad un media colombiano, ha dichiarato: “ho ancora due anni di contratto con il Napoli. Ci sono delle situazioni da chiarire“.

Fonte: Il Mattino