Apuzzo suggerirà e scoverà per Totti i talenti campani

Ernesto Apuzzo è uno con gli occhi aperti ed attenti. Non è certo un caso che la «CT10 e IT Scouting» abbia deciso di affidarsi proprio a lui come referente regionale. Si tratta della giovanissima agenzia di Francesco Totti (con Apuzzo in una foto postata su Facebook), un nome una garanzia. L’ex capitano della Roma e stella della Nazionale, infatti, ha intrapreso una nuova carriera da agente sportivo appena da qualche mese e ha deciso di avvalersi della collaborazione del napoletano Apuzzo per visionare i giovani più promettenti della Campania. Con lui, Totti ha tutta l’intenzione di puntare forte sui giovani campani e provare a scovare chissà magari anche l’Insigne di domani. Si tratta di un’avventura intrigante per Apuzzo che quotidianamente si interfaccerà con Totti per sottoporgli i talenti che a suo avviso possono essere più interessanti, con la certezza che anche il giudizio dell’ex campione del mondo sarà quello di un vero esperto in termini di talento puro.

Il Mattino