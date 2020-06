Andrea Marchetti da Sky: tutte le ultime sul Napoli

Andrea Marchetti, giornalista di Sky, interviene così a Sky Sport 24, sul calciomercato del Napoli: “Callejon è un caso emblematico di questo periodo. Non ha rinnovato. Per giocare oltre il 30 giugno, dovrà necessariamente farlo. Ma, rinnovando, prenderà 2 mensilità in più, rispetto agli altri compagni di squadra. Callejon, paradossalmente, potrebbe anche rinnovare gratis. Ma in Serie B e C? Questi casi preoccupano l’Assocalciatori. Poi servirà una modulistica ad hoc. Perché, finora, non si sono prorogati questi contratti per così breve tempo. E tutto questo vale solo per i confini nazionali. Non ancora per i prestiti da club esteri. Una ventina di casi in Serie A. La FA inglese, spinge per la contrattazione libera. Anche la Fifa la suggerisce. Ma ha emesso l’imposizione, già recepita dalla Figc, di non modificare le rose attuali con nuovi innesti. Si possono soltanto “allungare” le scadenze del 30 giugno. Altrimenti, i calciatori senza il rinnovo, non potranno giocare fino alla stagione successiva. Milik alla Juventus? No, non ci sono ancora state manovre decise in tal senso. Sentito Giuntoli, proprio ai nostri microfoni, la priorità del Napoli è rinnovare. Appunto Milik, poi Zielinski, Maksimovic e Hysaj. Milik o rinnova o va via. Ma, con la scadenza 2021, i potenziali acquirenti chiedono sconti sul cartellino. Poi ci sono le grandi attenzioni rivolte al gioiellino Fabian Ruiz, il cui valore ha raggiunto la ragguardevole cifra di 81 milioni di euro, secondo i parametri dell’organismo Uefa specializzato, Cies. Azmoun, Jovic e Osimhen? Giuntoli ha confermato l’interesse. Ma, oltre ai corteggiamenti altrui; ai prezzi dei cartellini; agli ingaggi; la questione ruota ancora una volta intorno alla permanenza o meno di Milik. Che il Napoli continua a volere insieme a Mertens ed al neoacquisto di gennaio, Petagna.

Fonte: Sky Sport 24