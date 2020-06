Ultime Inter – Conte ha sempre dubbi in difesa

Pausa più lunga del solito, proprio perché adesso l’Inter si prepara al nuovo inizio. O al gran finale, per certi versi. Quello di sabato prossimo è un crocevia da non sbagliare, da oggi ad Appiano Gentile si lavorerà a ritmo serrato per rimanere in corsa su tre fronti. La Coppa Italia da esaurire subito, il campionato dal week-end successivo e gli impegni europei che scattano in agosto. Sabato e domenica di riposo, questa mattina Conte dirige il primo allenamento settimanale con prove tattiche incorporate verso il Napoli. Detto del 3-4-1-2 come abito d’ordinanza per la semifinale di ritorno, ci sono i dubbi difensivi che accompagnano l’Inter: sia De Vrij che Bastoni sono reduci da fastidi muscolari e vanno valutati con attenzione per evitare rischi. Chiaro che le prime scelte per il reparto sono loro, accanto a Skriniar che in caso di ammonizione salterebbe l’eventuale finale. Ma Conte pretende garanzie a livello fisico prima di mandarli in campo titolari, specialmente in un periodo che prevede partite ogni tre giorni. In caso di finale centrata, avanti col doppio impegno settimanale almeno per un mese e mezzo di fila. Visto che l’Inter avrà anche da recuperare la partita con la Sampdoria.

Fonte: Adriano Ancona CdS