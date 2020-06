UFFICIALE – Promosso in serie B femminile il Pomigliano

Il calcio femminile oggi purtroppo ha saputo che non si tornerà in campo per quanto riguarda la serie A, però oggi è stata anche giornata di verdetti. La Campania torna a sorridere, promossa in massima serie il Napoli di mister Marino, mentre in B tra le altre il Pomigliano delle ex azzurre Valentina Esposito, Mary Russo, Vecchione e Del Pizzo. La cadetteria sarà allargata a 14 squadre.

Fonte: calciodonne.it