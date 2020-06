Stadio San Paolo: venerdì le prove generali della squadra azzurra

Venerdì pomeriggio, alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia, viene ipotizzato allo Stadio San Paolo l’allenamento di rifinitura pre-gara. Durante il quale, è prevedibile un test in famiglia, con partita a tutto campo. Per saggiare le condizioni del terreno di gioco. E per familiarizzare con l’atmosfera dell’impianto vuoto. Il club azzurro aveva chiesto al Comune anche la disponibilità del giorno di mercoledì, per svolgere un primo allenamento nello stadio deputato alle gare. Poi, la pianificazione degli allenamenti è cambiata. Per agevolare la ripartenza agonistica, anche altri club di serie A, come Juventus, Atalanta e Verona (prossimo avversario degli azzurri, in campionato), hanno svolto allenamenti nei rispettivi stadi di appartenenza.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno