Settori giovanili e amatoriali, c’è una data imminente per la ripresa degli allenamenti?

Il calcio è di tutti. È un linguaggio universale che in Italia parlano quasi 5 milioni di persone, tra chi lo fa per mestiere (la Figc ha 1,4 milioni di tesserati, il 23% del totale di chi fa sport) Quasi cinque milioni. Un giovane su tre sceglie il calcio: per questo straordinario bacino di appassionati il 15 giugno potrebbe finire il lockdown dei sentimenti. Ci siamo, il via libera è a un passo. «È ripreso tutto tranne che lo sport individuale, quindi la partita di calcetto o di altri sport con gli amici – ha detto nei giorni scorsi il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora – Su questo ribadisco il mio impegno: introdurremo nel nuovo Dpcm la data per la riapertura dello sport amatoriale. Spero che per il 15, al massimo la settimana dopo, si possa riprendere l’attività. Va solo superato il problema del distanziamento e quello dipende dalla curva dei contagi regione per regione». Fonte: CdS