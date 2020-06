Roma in difficoltà economica, il Napoli ci prova con Veretout

Lo ha detto anche il ds azzurro Cristiano Giuntoli ieri. Per Allan il Napoli “aspetta” offerte adeguate. Quindi, ovvio che si stia guardando intorno per sostituirlo. Ed uno dei nomi in agenda, tra l’ altro non per la prima volta, è quello di Jordan Veretout, al momento in casacca giallorossa. Attualmente la Roma non disdegnerebbe di poter fare cassa, e De Laurentiis potrebbe approfittarne. Ne scrive Tuttosport: “Il 27enne francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il brasiliano partente e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per la cifra di 15 milioni”.