Petrazzuolo:“La foto dell’auto girava già sui social, da un amico di Lorenzo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, NapoliMagazine: “I social media sono importanti, al giorno d’oggi fanno la differenza. Ognuno decide cosa mostrare e cosa meno, ogni giorno arrivano foto dei giocatori, di volta in volta facciamo una cernita. La foto dell’auto girava già sui social, da un amico di Lorenzo. Sono sempre dell’idea che quando si pubblica una foto, è giusto citare l’autore. Mi chiedo se davvero dobbiamo interrogarci sull’opportunità di un acquisto di Lorenzo Insigne o chi per esso. Che Insigne acquista un auto, se è il momento o meno, sono affari suoi. Dobbiamo giudicarlo per ciò che fa in campo, se ci mettiamo a sindacare se acquista un’utilitaria o una Lamborghini, siamo alla frutta. Dire che Insigne volesse mostrare l’auto, non è giusto, nessuno della famiglia ha pubblicato nulla”.