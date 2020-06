Napoli/Gattuso: è pronto il rinnovo del tecnico calabrese

Il Napoli sembra avere tutte le intenzioni di continuare con lui. Gattuso, mediante impegno ed abnegazione, ha convinto il club azzurro ed il patron De Laurentiis avrebbe tutta l’intenzione di stipulare un nuovo accordo con il tecnico ex Milan. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all’ accordo, scrive: “L’ultima volta era stato il 6 marzo, De Laurentiis arrivò per comunicare all’allenatore l’intenzione di voler continuare insieme anche per i prossimi due anni. Un primo contatto poi approfondito in questi mesi, attraverso videochiamate e telefonate per pianificare le modalità e i tempi della firma. Gattuso firmerà un contratto fino al 2022 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione”