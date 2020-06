Napoli: Fabian il quarto calciatore di maggior valore in Serie A

In Europa, dopo i mesi di quarantena, torna il calcio giocato. Il calciomercato, invece, tornerà tra 2 mesi. La sessione estiva, sarà quindi prorogata di qualche settimana. E potrebbe anche essere caratterizzata da valutazioni in discesa per i calciatori di tutto il mondo. Il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) ha effettuato uno studio in merito. Impiegando un algoritmo che tiene conto di parametri come l’età e la durata del contratto. Ne sono derivate graduatorie per l’Europa e per l’Italia. In quella dei primi 10 in Europa, capeggiata dall’asso francese Mbappé, valore di 260 milioni di euro, non figura nessun calciatore della Serie A. Quella italiana è guidata da De Ligt (104,7 milioni), seguito da Lautaro Martinez (98,9) e Lukaku (90,3). Con 24 anni ed un contratto in scadenza a giugno 2023, quarto posto per l’azzurro Fabian Ruiz, 81 milioni di euro. Il Napoli lo ha comprato per 30 milioni, dal Betis Siviglia, nel 2018. Fonte : Il Mattino