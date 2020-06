Loren Moron si allontana dal Napoli: Prolungamento e clausola

Era stato tra i più osservati in Italia, accostato a Napoli e Milan per il prossimo anno dopo ottime prestazioni in Liga. Ma il futuro di Loren Moron sembra sarà ancora in Spagna. L’attaccante iberico ha infatti rinnovato con il Betis Siviglia nelle scorse ore. Allungando il suo contratto fino al 2024 con una clausola rescissoria superiore ai 50 milioni di euro.

Dopo le buone cose mostrate in campionato negli ultimi mesi, Loren era finito nel mirino anche di Cristiano Giuntoli, che deve rinnovare il reparto offensivo del prossimo anno. Le relazioni tra i due club sono ottime, considerando l’acquisto di Fabian Ruiz arrivato proprio dal Betis Siviglia ormai due anni fa, ma l’attaccante spagnolo sembra sempre più vicino alla permanenza spegnendo ogni voce sul mercato estivo. Fonte: Il Mattino